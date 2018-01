Acadêmicos do Salgueiro

Desfile: Domingo, 10 de fevereiro às 22h05

Enredo: “Fama”

Carnavalescos: Renato Lage e Márcia Lage

Intérprete: Quinho, Serginho do Porto e Leonardo Bessa

Compositores: Marcelo Motta, João Ferreira, Ge Lopes e Thiago Daniel

Tenho fama

De fazer história por ser diferente

Quem me ama é parte das páginas que escrevi

Quero sim, eternizar a minha vida

Meu nome outra vez na Avenida

Porque sempre foi assim…

Escribas selavam destinos

Mostravam o deus vivo, eterno poder

Nos versos de tantos poetas

Em Alexandria a grande expressão do saber

Noite encantada, se fez mascarada pela emoção

É bela ou fera? Se você quer saber, espera!

Pra ver o quê? O traço do pintor

Que o “astro” Rei Luís retratou

Tá na galeria, em museus

“Imagine”, teve gente se achando mais que Deus

No embalo do som das canções

Causar histeria, arrastar multidões

Revolucionar com os seus ideais

Imagem que o tempo não apaga jamais

Se vacilar, cair na rede, vão criticar… O que é que tem?

Vida de celebridade é um vai e vem

Vem cá meu bem, ajuste o foco, vou nessa foto

Te revelar para o mundo inteiro

Sou eu o artista, famoso sambista

Me chamo Salgueiro

Tá na capa da revista, o meu pavilhão

E na cara dessa gente, o orgulho, a emoção

Vermelha paixão no peito

Tem banca, moral, respeito!

Site: www.salgueiro.com.br

Fundação: 05/03/1953