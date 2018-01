Águia de Ouro encerra desfile com atraso

Com chuva e o dia amanhecendo, a Águia de Ouro entrou no sambódromo de São Paulo neste sábado, 09, homenageando o sambista carioca João Nogueira e fechou o primeiro dia de desfiles das escolas do Grupo Especial de São Paulo. Houve corre-corre para encerrar o desfile dentro do tempo regulamentar, mas não impediu a agremiação de ultrapassar um pouco o limite, o que poderá custar alguns pontos a menos.

A viúva de João Nogueira, Angela, desfilou no carro abre-alas. Ele morreu em 2000. A Portela, escola tradicional carioca e que era frequentada pelo sambista, também estava presente no desfile. Ela foi tema de um dos carros alegóricos. O último carro da escola fez menção à célebre música Espelho e abrigou amigos e familiares, como o filho dele, Diogo Nogueira. Joel Santana, que já foi técnico várias vezes do Flamengo, time do coração de Nogueira, também estava no carro.

A arquibancada superior já estava totalmente esvaziada durante o desfile da agremiação, mas nas outras partes do sambódromo muitas pessoas acompanharam animadas a escola que tem origem no bairro da Pompeia, na zona oeste da capital paulista. A bateria, comandada pelo mestre Juca, entrou na avenida fantasiada de sambista: paletó, camisa listrada e chapéu.

Confira os destaques:

06h51 – JULIANA DEODORO: A Águia de Ouro entrou na avenida as 6h49 com o dia clareando e debaixo de chuva. A escola, que é a última a desfilar no primeiro dia de carnaval, homenageia o sambista João Nogueira.

06h59 – TIAGO DANTAS: O cantor Diogo Nogueira puxou o samba da Águia de Ouro na manhã deste sábado, dia 9. A escola, última a entrar no sambódromo, contará a história de João Nogueira, pai de Diogo. “Sou muito agradecido à escola. Vamos pra cima deles”.

07h11 – JULIANA DEODORO: A bateria da Águia de Ouro conseguiu animar o público que permanece no Anhembi. As pessoas que se escondiam da chuva na parte coberta da arquibancada se levantaram para cantar junto da escola o samba enredo.

07h15 – TIAGO DANTAS: A chuva e a redução do público não intimidaram a Águia de Ouro. A escola arrancou aplausos da torcida com as paradinhas da bateria. Os percursionistas pararam de tocar por 10 segundos durante o refrão do samba enredo pelo menos três meses nos primeiros 20 minutos de desfile.

08h06 – TIAGO DANTAS: A Águia de Ouro terminou o primeiro dia de desfiles de carnaval com um minuto de atraso. Vários componentes da escola choravam na dispersão.

Com informações da Agência Estado.