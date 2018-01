Desfile: Sexta, 08 de fevereiro, às 05h55

Enredo: Minha missão. O canto do Povo. João Nogueira.

Carnavalesco: Claudio Cavalcante (Cebola)

Intérprete: Serginho do Porto

Compositores: Diogo Nogueira, Ciraninho, Leandro Fregonesi, Rafael, Serginho Castro

Deixa a luz do amanhecer iluminar a avenida

Vem recordar a missão de um poeta

E exaltar as belezas da vida

Renasce João! Sob o poder da criação

Ê vida boa…no Méier labareda no olhar

Ê vida a toa… Boêmio a luz do luar

Ê vida voa… O club do samba desperta saudade

Vem brindar…festejar no boteco do Arlindo

Mais um show do flamengo domingo

um rio de felicidade

Bole que bole no som dos tantãs

Me leva na fé São Jorge guerreiro

Quebra no balacochê do Cavaco

Clareia meus passos, São Sebastião

Aplausos para um gênio brasileiro

Águia de ouro é samba, amor e tradição

Vem … poeta nos braços da paz

Ver a Portela de tempos atrás

Realizar o seu sonho de bamba

Compor mais um lindo samba

Canta sabiá vai resplandecer

A nação Xingu não quer se render

Quem viveu de amor nunca vai morrer

Hoje o espelho é você.

E o meu medo maior é o espelho se quebrar

E o meu medo maior…

João teu nome é história

O canto do povo te faz imortal

Ninguém faz samba só porque prefere

É nó na madeira o meu carnaval

Site: www.aguiadeouro.com.br

Fundação: 09/05/1976