Ao som de Beatles com samba, Sargento Pimenta leva 100 mil ao Aterro do Flamengo

RIO – Pelo terceiro ano, o Sargento Pimenta desfilou nesta segunda-feira (11) pelo Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio. Segundo a Riotur, empresa de turismo da Prefeitura do Rio, o bloco, que começou às 16h, reuniu cerca de 100 mil foliões. A banda encantou a multidão com sucessos dos Beatles tocados em ritmo de samba, com muita percussão. O bloco teve bateria coreografada, ladeada por artistas circenses, com pernas de pau e malabares.

No primeiro desfile, em 2011, o Sargento arrastou 5 mil pessoas pelas ruas de Botafogo. Devido ao sucesso, a partir de 2012 o bloco passou a sair no Aterro do Flamengo, quando atraiu 60 mil foliões.

Já quem garantiu a folia da criançada nesta segunda-feira foi o bloco Largo do Machadinho, Mas não Largo do Suquinho. As marchinhas clássicas e as músicas infantis foram a trilha sonora que embalou o bloco, que permaneceu parado no Largo do Machado, também na zona sul. Segundo a Riotur, 1.500 pessoas, entre adultos e crianças, participaram do bloco.