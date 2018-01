Juliana Deodoro – O Estado de S.Paulo

Com a proximidade do desfile e uma trégua da chuva, as arquibancadas do Anhembi começaram finalmente a lotar. Quase todos os setores estão cheios e o público está animado. A torcida da Rosas de Ouro, segunda escola a desfilar, compareceu em peso com bandeiras, baloes azul e rosa e com uma grande faixa.