Beija-Flor de Nilópolis

Desfile: Segunda-feira, 11 de fevereiro às 23h10

Enredo: Amigo Fiel, do cavalo do amanhecer ao Mangalarga Marchador

Carnavalescos: André Cezari, Fran-Sérgio, Ubiratan Silva, Vítor Santos e Bianca Behrends

Intérprete: Neguinho da Beija-Flor

Compositores: J. Velloso, Ribeirinho, Marquinho Beija-Flor, Gilberto Oliveira, Dilson Marimba, Sílvio Romai, Cláudio Russo, Miguel

Eu vou cavalgar, pra encontrar

A minha história nesse mundo de meu Deus!

Venho de longe de uma era milenar,

Fui coroado quando o dia amanheceu!

Brilha, estrela guia… Um viajante, a sua sede a matar!

Presente de grego, que grande ironia

Herói das batalhas, real montaria!

Com asas surgiu do infinito, tão claro mito..

A joia rara de Alah!

Cigano… Buscando a purificação!

Mostrando elegância e bravura,

A minha aventura se torna canção!

É o bonde que vai, carruagem que vem…

Na viagem que trás, o amor de alguém!

Indomável corcel, alazão da Coroa…

Troféu da nobreza, estrela que voa!

Amigo do Rei, pela estrada lá vai o Barão!

Sul de Minas Gerais, galopei…

A riqueza da mineração!

Café me fez marchar… Ao Rio da corte a bailar!

Acreditar… Que fui a raça escolhida!

Sou um puro sangue azul e branco,

Um acalanto… a mais sublime criação!

Sou eu o seu cavalo de batalha,

Se a memória não me falha…

Chegou a hora de gritar é campeão!

Sou mangalarga marchador!

Um vencedor, meu limite é o céu!

Eu vim brilhar com a Beija-Flor…

Valente guerreiro, amigo fiel!

Site: www.beija-flor.com.br/

Fundação: 25/12/1948