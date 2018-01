Bloco do AfroReggae agita 150 mil foliões na orla da zona sul do Rio

RIO – Em seu oitavo desfile, o bloco do AfroReggae arrastou cerca de 150 mil foliões pela Avenida Vieira Souto, na Praia de Ipanema, zona sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (11).

O tema deste ano foi super-heróis: os 80 integrantes da percussão, além dos 50 dançarinos e 20 artistas circenses que compõem o bloco, foram fantasiados de Lanterna-Verde, Capitão- América, Batman e outros personagens.

A bateria tocou clássicos da música brasileira, de axé ao samba, com direito a uma passada no hit internacional Gangnan Style. O funk não ficou de fora: a Furacão 2000 também marcou presença no intervalo da bateria e levantou o público.