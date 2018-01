Blocos desfilam hoje e amanhã no Bixiga

Os desfiles de pré-carnaval dos blocos de rua continuam durante a semana. Nessa terça-feira, às 19h, o bloco UMES – Caras Pintadas passa por ruas dos bairros Bela Vista e Bixiga, na região central.

UMES é a sigla da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, que formou o bloco em 1994, dois anos depois dos caras pintadas tomarem as ruas pedindo o impeachment do então presidente da República Fernando Collor de Mello.

A concentração acontece a partir das 17h na Praça Don Orione com Rua 13 de Maio. Depois, a folia seque pelo Viaduto Armandinho do Bixiga(embaixo), Rui Barbosa e volta para a Praça Don Orione.

Quarta-feira – Banda do Candinho

Na quarta-feira, 6, outro bloco vai ocupar as ruas do Bixiga e da região central. A tradicional Banda do Candinho se concentra às 18h na Rua Santo Antônio esquina com a Rua 13 de Maio.

Depois, segue pela Rua Martinho Prado, Rua Martins Fontes, Rua da Consolação, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, Teatro Municipal, Rua Conselheiro Crispiniano, Largo do Paissandu, Av. São João, Av. Ipiranga, Praça da República, Av. São Luiz, Viaduto 9 de Julho, Rua Santo Antonio até esquina da Rua 13 de Maio.

Nesse ano, o tema do bloco é o centenário de Pai Benedito, figura importante do bairro de Vila Matilde, na zona leste da capital.