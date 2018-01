Carnaval de rua é proibido em São Vicente (SP)

Zuleide Barros, Especial para o Estado

SÃO VICENTE – Ao contrário das demais cidades da Baixada Santista, a cidade de São Vicente não terá Carnaval de rua este ano. Até o tradicional bloco Ba-bahianas Sem Tabuleiro não percorrerá a região central neste domingo, como fazia habitualmente há 76 anos.

Liminar assinada pelo juiz da Fazenda Pública, Eurípedes Gomes Faim Filho, em abril do ano passado, proibiu não só Carnaval, mas qualquer evento nas vias públicas. As autoridades municipais já prometeram até prender os foliões que descumprirem a ordem. É que no ano passado, houve congestionamentos gigantescos nos acessos à cidade, por conta dos desfiles organizados na Praia do Itararé, deixando não só a população do município, mas de outras cidades, revoltada com a espera para acessar as cidades vizinhas.