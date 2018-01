CET interdita ruas e avenidas próximas ao Anhembi

Por Diego Zanchetta

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) inicia às 17 horas uma série de interdições no trânsito de ruas e avenidas próximas ao sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. A Avenida Olavo Fontoura, no sentido Santana, ficará interditada das 17 horas de hoje às 9 horas de amanhã. A interdição volta a se repetir a partir das 17 horas do sábado até as 9 horas de domingo, dia 10.

Hoje, um pouco mais tarde, a partir das 22 horas, a CET também bloqueia a pista local da Marginal Tietê, no sentido da Rodovia Castelo Branco, entre as pontes das Bandeiras e da Casa Verde – o espaço será utilizado como bolsão de estacionamento dos ônibus das escolas de samba até as 9h00 de sábado, e no mesmo período de sábado para domingo.

As ruas da Casa Verde baixa (Doutor Melo Nogueira, Brazelisa Alves de Carvalho, Anita Malfatti e Luciano Prata) serão interditadas a partir das 17h00. O trânsito na região só volta a se normalizar na quarta-feira – as interdições na Marginal Tietê e na Olavo Fontoura voltam a se repetir de segunda-feira para terça-feira, dia de desfile do grupo de acesso.

A principal opção de desvio para evitar a região do sambódromo, segundo orientação da CET, é a Ponte Governador Orestes Quércia, principalmente a Praça Campo de Bagatelle e a pista local da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco. E também para quem trafega no sentido Santana pela Avenida 23 de Maio, ou possui como destino a zona norte ou as rodovias dos Bandeirantes, Anhanguera ou Castelo Branco.

Os veículos que trafegam pela Avenida Olavo Fontoura podem usar como opção a Avenida Braz Leme ou a pista expressa da Marginal Tietê. A partir das 17 horas a CET também interdita a Rua Professor Milton Rodrigues, no sentido Olavo Fontoura, até as 9 horas de terça-feira – o espaço será utilizado exclusivamente para acesso local e por veículos credenciados do Hotel Holiday-Inn, do Anhembi e da Liga das Escolas de Samba.

A Rua Marechal Leitão de Carvalho terá seu sentido de circulação alterado de único para duplo entre hoje e segunda-feira, sempre das 17h00 às 3h00.