Desfile das Campeãs do Carnaval de SP é nesta sexta-feira

A campeã do carnaval paulistano, Mocidade Alegre, e mais seis escolas de samba vão desfilar no Anhembi nesta sexta-feira, 15, a partir das 22 horas. Ainda há ingressos para todos os setores, eles custam a partir de R$ 70. Há meia-entrada para estudantes e idosos. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Anhembi e do Ginásio de Ibirapuera.

Para quem quiser ir ao sambódromo com transporte público, haverá linhas especiais saindo do metrô Tietê (embarque pela R. Voluntários da Pátria x R. Mal. Odylio Dennys) e do terminal Barra Funda (Embarque no Terminal Turístico na área interna do próprio terminal).

Veja a ordem dos desfiles:

1ª – Leandro de Itaquera: Vice-campeã do Grupo de Acesso;

2ª – Pérola Negra: Campeã do Grupo de Acesso;

3ª – Império de Casa Verde: quinta colocada do Grupo Especial;

4ª – Dragões da Real: quarta colocada do Grupo Especial;

5ª – Águia de Ouro: terceira colocada do Grupo Especial;

6ª – Rosas de Ouro: Vice-campeã do Grupo Especial;

7ª – Mocidade Alegre: Campeã do Carnaval

Ingressos:

Arquibancadas: R$ 70 a R$ 90

Cadeira de pista de R$ 120 a R$ 270

Mesa de pista de R$ 700 a R$ 1200