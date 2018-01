Folia baiana registra primeira morte nos circuitos

Tiago Salvador, Salvador – O carnaval de Salvador registrou, na madrugada de hoje (sábado), a primeira morte dentro dos circuitos da folia. A vítima, Álvaro Alexandre Oliveira dos Santos, de 25 anos, foi assassinada a tiros durante a passagem do bloco Olodum no Circuito Osmar (Campo Grande).

A agressão ocorreu por volta das 3 horas, nas proximidades do Relógio São Pedro, tradicional ponto de encontro dos foliões no circuito. Ferido no abdome, Santos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, ele já havia sido preso por assalto a ônibus.

Suspeito de ser o responsável pelo crime, apontado por testemunhas, Thiago Adílio da Silva, de 28 anos, foi preso em flagrante pouco depois, perto do local do assassinato. Ele também tem histórico de detenções, segundo a polícia, mas nega ser o autor dos disparos.

Em todo o carnaval do ano passado, foi registrado um homicídio nos circuitos da festa em Salvador. A vítima, um homem de 26 anos, foi morta a facadas depois de se envolver em uma briga nas proximidades do Farol da Barra, no início do Circuito Dodô (Barra-Ondina).