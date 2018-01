Imperatriz Leopoldinense

Desfile: Segunda-feira, 11 de fevereiro às 01h20

Enredo: Pará – O Muiraquitã do Brasil

Carnavalescos: Cahê Rodrigues, Mário e Kaká Monteiro

Intérpretes: Dominguinhos do Estácio e Wander Pires

Compositores: Me Leva, Gil Branco, Tião Pinheiro, Drummond, Maninho do Ponto

Raiou Cuara!

Oby aos olhos de quem vê!

Eu bato o pé no chão, é minha saudação,

Livre na pureza de viver!

Sopra no caminho das águas

O vento da ambição!

O índio, então…

Não se curvou diante a força da invasão,

E da cobiça fez-se a guerra,

Sangrando as riquezas dessa terra!

Cicatrizou, deixou herança,

E o que ficou está em cartaz…

Na passarela, “estado” de amor e paz!

Siriá… Carimbó… Marujada eu dancei!

No balanço da morena… Me apaixonei!

O bom tempero pro meu paladar…

De verde e branco “treme” o povo do Pará!

A arte que brota das mãos,

Dom da criação, vem da natureza…

Da juta trançada em meus versos

Se faz poesia de rara beleza!

Oh! Mãe… Senhora, sou teu romeiro,

A ti declamo em oração:

Oh! Mãe… Mesmo se um dia a força me faltar,

A luz que emana desse teu olhar

Vai me abençoar!

No Norte a estrela que vai me guiar,

Exemplo pro mundo: Pará!

O talismã do meu país,

A sorte da imperatriz!