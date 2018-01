Inocentes estoura tempo de desfile em dois minutos

Antonio Pita – O Estado de S.Paulo

RIO – A Inocentes de Belford Roxo enfrentou problemas em sua estreia na Sapucaí neste domingo, dia 10. A escola estourou o tempo do desfile em dois minutos e deverá ser penalizada pela comissão julgadora. Além disso, o atrasou também prejudicou a evolução das alas, que precisaram correr nos últimos minutos para evitar um atraso ainda maior. A correria dos passistas nas últimas alas também deve ser observada pelos jurados.

Dois componentes da escola passaram mal durante o desfile – uma baiana e um destaque do abre alas. Elas tiveram que ser retiradas no meio da apresentação, na passarela, o que também pode representar um problema para a escola iniciante. Apesar dos problemas, os integrantes da Belford Roxo não escondiam a alegria ao fim da apresentação e comemoraram na dispersão, embora sem os clássicos gritos de ‘campeã’.

No desfile, a escola surpreendeu o público com um carro alegórico sobre os avanços tecnológicos da Coreia do Sul. Com mais de sete metros de altura, a alegoria tinha uma escultura que misturava as feições de um de tigre com engrenagens e telões de led.

Confira os destaques do desfile:

21h30: “Um rio de amor me leva/ O destino soprou, saudade/ Um porto seguro, o futuro revela/ Um Bom Retiro de esperança e liberdade”. É a Inocentes de Belford Roxo na passarela do samba.

21h44 – ANTONIO PITA: A maratona de desfiles do Grupo Especial do Carnaval carioca começou pontualmente às 21h com a estreia da Inocentes de Belford Roxo entre as grandes escolas de samba do Rio. A escola apresenta uma homenagem à cultura e religião da Coreia do Sul, com o enredo As Sete Confluências do Rio Han, desenvolvido pelo carnavalesco Wagner Gonçalves, o mesmo responsável pela entrada da escola no Grupo Especial, com a vitória no Grupo de Acesso em 2012.

21h47 – ANTONIO PITA: O carnavalesco preparou uma viagem pela arquitetura, símbolos religiosos, riquezas naturais e também pela mitologia do país oriental.

21h51 – ANTONIO PITA: Com fantasias coloridas e muita animação, a escola levantou o público com a apresentação da comissão de frente, que representou os doze símbolos do zodíaco coreano. Os passistas fizeram acrobacias e performances que simulavam a movimentação das doze estátuas de pedra dos animais do zodíaco.

21h54 – ANTONIO PITA: Um dos destaques da Inocentes de Belford Roxo é a rainha de bateria, Luciene Caetano, que encantou o público na entrada da Sapucaí e animou os ritmistas antes do início do desfile da escola, a primeira a passar pelo Sambódromo. Estreante na passarela do Rio, a modelo não escondia a alegria por abrir os desfiles do Carnaval.”É uma honra abrir os desfiles da Sapucaí. Estou muito tranquila, ansiedade zero. É uma realização pessoal e profissional”, destacou Luciene Caetano. Com uma fantasia nas cores preta e laranja, com muito brilho, a modelo desfila representando as riquezas da Coreia do Sul.

21h55- ANTONIO PITA: Quem também marcou presença no desfile da escola foi a atriz Claúdia Ohana. Ela foi a mestre de cerimônias da comissão de frente, convidada pelo coreógrafo responsável pela ala, Patrick Carvalho. “Quando piso na avenida, o coração bate mais forte. É impressionante”, descreveu a atriz.