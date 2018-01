Inocentes de Belford Roxo estreia no Grupo Especial

Antonio Pita – O Estado de S.Paulo

RIO – A maratona de desfiles do Grupo Especial do Carnaval carioca começa logo mais, às 21h, com a estreia da Inocentes de Belford Roxo entre as grandes escolas de samba do Rio. A escola já se prepara na concentração, no início da Marquês de Sapucaí. A Inocentes vai apresentar uma homenagem à cultura e religião da Coréia do Sul, com o enredo As Sete Confluências do Rio Han, desenvolvido pelo carnavalesco Wagner Gonçalves, o mesmo responsável pela entrada da escola no Grupo Especial, com a vitória no grupo de acesso em 2012.

A vitória, entretanto, foi marcada por confusões e suspeitas de irregularidades. Antes da apuração, no ano passado, já circulava na internet uma classificação não oficial em que a Inocentes era declarada campeã do grupo de acesso. O resultado final da apuração indicou que a Inocentes ganhou o campeonato com a pontuação de 299,6 pontos contra 298,3 do Império Serrano, segunda colocada. A pequena diferença na pontuação ampliou as suspeitas de irregularidades na apuração.

O presidente da escola de Belford Roxo, Reginaldo Gomes, era também o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo de Acesso (LESGA), responsável até o ano passado pela organização dos desfiles da segunda divisão do Carnaval carioca. A Liga também descumpriu o regulamento do desfile e rebaixou apenas uma escola para a terceira divisão, quando o contrato previa duas agremiações rebaixadas.

O caso foi questionado pelo Ministério Público Estadual, que pediu investigação sobre a direção da Liga. Após as suspeitas, a entidade teve o contrato com a prefeitura rompido, mas o resultado não foi alterado. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Turismo (Riotur), assumiu a realização dos desfiles do grupo de acesso, rebatizado de Série A, que incluiu os antigos Grupo de Acesso e Grupo A.