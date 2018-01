O Estadão convidou os leitores para fotografar a folia neste Carnaval e, agora, apresentamos a primeira galeria com as imagens da festa.

Para participar, é só postar a foto no Instagram com a hashtag #CarnavalEstadao ou enviar para o e-mail estadao@gmail.com. As melhores e mais originais vão ganhar destaque no nosso Instagram e no nosso site.

[galeria id=5812]