Mais de 30 blocos abrem o carnaval de rua do Rio nesta sexta-feira

RIO – Mais de 30 blocos estão programados para abrir o carnaval de rua nesta sexta-feira, 8, no Rio. A concentração do tradicional – e lotado – Carmelitas está marcada para as 15h, em Santa Teresa. Às 19h, sai o Embaixadores da Folia, na Avenida Rio Branco, no centro.

No sábado de manhã, a partir das 9h, tem Céu na Terra em Santa Teresa e Cordão da Bola Preta,no centro. Mais de 100 blocos devem se espalhar pela cidade no sábado. No domingo de manhã tem Sassaricando e Cordão do Boitatá na Praça XV, no centro. Pela primeira vez, os dois blocos vão dividir o mesmo palco,montado na praça. A prefeitura autorizou 492 blocos a desfilar este ano no Rio. A seguir, a programação completa dos blocos autorizados:

ttp://www.rioguiaoficial.com.br/carnaval/blocosderua/