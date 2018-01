Desfile: Sexta-feira, 08 de fevereiro, às 01h25

Enredo: Mário Lago – O homem do século XX

Carnavalesco: Troy

Intérprete: Fred Viana

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Compositores: Turko, Maradona, Didi, Ferracini, Fabiano Sorriso, Jorginho, Paulinho Miranda e Tucuruvi Mancha

Sob a luz do criador

Brilha a estrela de um menino

Um soneto de amor

Cresceu ao som de violinos

Nas veias o DNA de anarquista

Na alma um amor de família

Malandro da Lapa, amante da boemia

No Café Nice até de manhã

Dono da noite, Madame Satã

A arte, em poesia aflora o escritor

A liberdade, o Bola Preta

A vida em cena de um sonhador

Sou sambista e vou descendo o morro

“Nada além” do que eu sempre quis

Vou vivendo enquanto houver saudade

Carmem Miranda é só felicidade

Aurora… Diz quem é a mulher de verdade

Amélia… Canção para a eternidade

Ouvindo a grande Rádio Nacional

“Beijei” o céu nas asas do Brasil

Zeli, eterno laço de união

Dercy, lhe estendeu a mão

O Padre e a Moça proibida paixão.

Sucessos, marcaram no cinema e televisão

No repente de “Nunes” poeta

Diretas ‘pro’ país mudar

Vi no sertão o tempo e o vento passar

Mário, a sua luta hoje veste o manto

No coração, da nossa pátria em verde branco

Explode em meu peito tamanha emoção

Eu sou Mancha Verde eterna paixão

O tempo não apagará, as obras de um imortal

É Mario Lago, um homem genial

Site: www.manchaverde.com.br

Fundação: 18/10/1995