Marta Suplicy comparece ao desfile em SP

Artur Rodrigues e Nataly Costa – O Estado de S.Paulo

A ministra da Cultura Marta Suplicy esteve no Camarote da Cidade e afirmou que seguirá pelos principais focos do carnaval brasileiro. Além de São Paulo ela vai passar por Rio, Salvador, Recife e Olinda. “Temos projetos para o Carnaval”, disse, sem dar detalhes. Questionada se já está em contato com o secretário da Cultura de São Paulo, Juca Ferreira, ela disse que não falaria de “política”. Mas comentou que ele é um nome muito positivo, com larga experiência e que tem certeza de que ele será um ótimo secretário.

Sobre seu futuro nas eleições de 2014, ela disse: “Em política pode tudo. Cada dia é um evento. Não existe o impossível em política. Estou gostando de ser ministra e estou sendo uma boa ministra. Não tenho nenhuma intenção de ser candidata”.