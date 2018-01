Metrô tem estratégia especial no carnaval

Para facilitar a saída dos paulistanos da cidade para o carnaval de outros locais, o Metrô vai funcionar com estratégia especial na sexta-feira e na quarta-feira de cinzas. Na sexta, haverá reforço na oferta de viagens na Linha 1-Azul, principal via de acesso aos terminais rodoviários Jabaquara e Tietê.

No sábado e no domingo, a circulação de trens será como de um fim de semana normal. O esquema permanece na segunda e na terça: no dia 11 o funcionará como sábado, e no dia 12, a quantidade e os horários das viagens serão como de um domingo.

Na quarta-feira de cinzas, dia 13, para atender aos que retornam do feriado prolongado, a circulação dos trens será antecipada para às 4h da manhã nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, para facilitar o deslocamento das pessoas que chegam pelos terminais rodoviários Tietê, Jabaquara e Barra Funda.

Na Linha 5-Lilás, a operação terá início no horário habitual; ou seja, a partir das 4h40.