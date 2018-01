Mocidade Alegre

Desfile: Sábado, 09 de fevereiro, às 0hh30

Enredo: A sedução me fez provar, me entregar à tentação… da versão original, qual será o final?

Carnavalesco: Sidnei França

Intérprete: Bruno Ribas

Compositores: André Ricardo, Bruno Ribas, Fernando, Renato Guerra, Rodrigo Minuetto e Vitor Gabriel

Amor, vem viajar na fantasia

E encontrar o poder da sedução

Se entregar à tentação

O fruto proibido provar e sentir o prazer

Sem culpa, sem medo pecar

Beleza, riqueza no olhar.

Emana a luz da razão

O caminho da redenção

E assim, o reino dos céus alcançar

Quando o vento soprar, eu vou voar

Te encontrar nessa imensidão

Brincar de Deus, ser feliz, sonhar

Não há limites para a imaginação

Em versos a mais linda história

Romances e contos nos fazem sonhar

E se o vilão é o herói afinal?

E se o sonho se torna real?

Você é quem diz…

Para sempre, quem será feliz.

Desperta toda magia do artista,

O futuro do sambista

Um amanhã de amor e paz!

O samba é a paixão que nos conduz

Com força e união, com garra e emoção

Num mundo sem ponto final

Vou seduzir seu coração

Com muito orgulho, sou Mocidade

Nosso final feliz, depende de você

Fazer o sonho acontecer

Site: www.mocidadealegre.com.br

Fundação: 24/09/1967