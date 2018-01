Desfile: Domingo, 10 de fevereiro às 02h25

Enredo: Madureira… onde o meu coração se deixou levar

Carnavalesco: Paulo Menezes

Intérprete: Gilsinho

Compositores: Wanderley Monteiro, Luiz Carlos Máximo, Toninho Nascimento e André do Posto 7

E lá vou eu cantando com a minha viola

O amor tem seus mistérios

Por onde me deixo levar

Iaiá

Nossa história começa por lá

No engenho da fazenda

Dos cantos de “canaviá”

Bate o sino da capela

Que é dia de santo, sinhá

Tem mironga de jongueiro

O tambor me chamou pra dançar

Tempo rodou na roda do trem e veio

A inspiração do partideiro

Que versou no Mercadão

Foi nesse chão

Que a estrela brilhou no tablado

O “Madura” pisou no gramado

O malandro do “charme” dançou

No pagode com outro gingado

Quando o bloco chegou

Agitou o suingue do black

E a nega baiana girou

Cai na folia comigo, meu bem vem na fé

Na ilusão da fantasia

Vai como pode, quem quer

Surgiu a Coroa Imperial

Em outros caminhos para o mesmo ritual

Portela, meu orgulho suburbano

Traz os poetas soberanos nesse trem para cantar

Que Madureira é muito mais do que um lugar

É a Capital do Samba que me faz sonhar

Abre a roda, chegou Madureira

A poeira já vai levantar

O batuque ginga Ioiô

Ginga Iai