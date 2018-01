O feriado terá tempo abafado, com pancadas de chuva no período da tarde. Na noite de sexta e tarde de sábado, quando ocorrem os desfiles do Grupo Especial de São Paulo, há risco de chuva com forte intensidade. A tendência é de melhora a partir de segunda-feira, com aumento da temperatura.

