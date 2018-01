Rosas de Ouro

Desfile: Sexta-feira, 08 de fevereiro, às 0h20

Enredo: Os condutores da folia, numa fantástica viagem aos reinos da folia

Carnavalesco: Jorge Freitas

Intérprete: Darlan

Compositores: Armênio Poesia, Diego Poesia, Kadu, Wagner Rodrigues, Fredy Vianna e Cg

Por terra céu e mar

Vem viajar nessa magia

Quero celebrar as tradições

Me perder nos reinos da folia!

Uma dança enfeitiça o olhar

E o toque do tambor, os corações!

Em direção ao velho mundo

Arde um fogo mais profundo no amor e nas paixões

A realeza e os guardiões irão brindar

Lá em Veneza a sedução está no ar

É mais que um ideal, o orgulho nacional!

Vem, que a vida foi feita pra festejar

Sonhar com um amanhã que renascerá

Um festival de sorrisos

Iluminando os caminhos da cultura milenar!

Num som envolvente dancei ao seu lado a luz do luar

Em ritmo quente “tô endiablado” vou te conquistar

Como se o tempo voltasse e o vento soprasse a felicidade

Superando a tristeza, do refúgio da minha saudade!

Vou quando o fole tocar “garantir caprichar”

Em cada comemoração

Sou brasileiro, visto a paixão e a fantasia

A minha história é uma declaração

De amor ao grande dia!

Hoje a festa vai rolar

Quero sambar a noite inteira

Qual será o pavilhão que conduz meu coração?

É Roseira!

Site: www.sociedaderosasdeouro.com.br

Fundação: 18/10/1971