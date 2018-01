Desfile: Segunda-feira, 11 de fevereiro às 21h

Enredo: Horário Nobre

Carnavalesco: Fábio Ricardo

Intérprete: Igor Sorriso

Compositores: Nelson Amatuzzi, Victor Alves, Floriano do Caranguejo, Sacadura Cabral, Guguinha, Fabio Portugal e Gabrielzinho Poeta

Nem adianta me ligar agora

Eu estou grudado na tela

Antiga história de amor

Orgulho da gente

Ajeita a poltrona, chegou… São Clemente!

No espelho, a magia atravessa gerações

Está no ar a mística das grandes emoções

Coragem irmãos, que a viagem

Tem os dramas da vida que imita a arte

As lutas de um povo e suas bandeiras

Amores e risos por todas as partes

Dance bem, dance mal, dance sem parar

Roque quer sambar… Não é brinquedo não

Quero ouro, muito dez, Inshalá

O Astro na imagem da televisão

Bem lembro a me seduzir

A morena sensual Gabriela

Fogosa Tieta e a doce Isaura

Branca escrava, tão bela

Em Bole-Bole quem não viu?

Dona Redonda explodiu!

Segura a peruca, Perpétua

Odete, chegou sua hora

O Brasil parou! Quem matou?

Já vai terminar do jeito que eu quis

Vilão não tem vez, final feliz

Olha quem chegou, Sinhozinho Malta

Viúva Porcina sambando igual mulata

Milhões de imortais também presentes

Na tela da São Clemente

Site: www.saoclemente.com.br

Fundação: 25/10/1961