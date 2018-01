Segunda noite de desfile em SP terá Nenê e Gaviões

Neste sábado, 09, será realizado o segundo dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. A primeira agremiação a entrar na avenida será a Nenê de Vila Matilde a partir das 22h30.



Sete escolas já passara pela passarela do samba na noite de sexta-feira, 09, e madrugada de hoje.

Confira a ordem de apresentação das escolas de samba no segundo dia de desfile:

22h30 – Nenê de Vila Matilde

23h20 – Gaviões da Fiel

00h30 – Mocidade Alegre

01h40 – Tom Maior

02h50 – Unidos de Vila Maria

04h00 – Acadêmicos do Tucuruvi

05h10 – Império de Casa Verde

Neste ano, a apuração está marcada para o dia 12, terça-feira, e será feita sem a presença do público. A decisão foi tomada para evitar confusão. Ano passado, integrantes das escolas de samba invadiram a área e rasgaram votos. Em São Paulo, a Mocidade Alegre ficou com título de campeã no ano passado.