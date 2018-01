Desfile: Sábado, 09 de fevereiro, às 01h40

Enredo: Parque dos Desejos – o seu passaporte para o prazer

Carnavalesco: Marco Aurélio Ruffinn

Intérprete: Rene Sobral

Compositores: Edmilson Silva, Serginho Ipiranga e Gonçalves

Vamos viajar na imaginação

Ser feliz no “Parque dos Desejos”

Cada fantasia uma emoção

Pode se entregar não tenha medo

Veja o paraíso, um presente divinal

Onde o poder da sedução gerou o “Pecado Original”

Da pré-história a arte nos revela

O louco afã de uma era

No balanço desta onda, eu vou te levar

Em Roma brindar, luxúria

Fazer de tudo pra te enlouquecer

Só mesmo “Vênus” pra nos proteger

Já é madrugada…

Corpos se encontram ao luar

“Mil e Uma Noites” de amor

É bom viver e desfrutar

De coração à sensação

Num mundo de cores

Textura, sabores

Diversão é garantida

Seja prudente, previna-se então

Curta a vida com paixão

Me abraça, me beija, me faz delirar

Além da razão, amor eu vou te mostrar

A fonte do meu prazer, tu saberás de cor

Tom Maior

Site: www.grestommaior.com.br

Fundação: 14/02/1973