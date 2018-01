Unidos da Tijuca

Desfile: Domingo, 10 de fevereiro às 23h10

Enredo: Desceu num raio, é trovoada! O deus Thor pede passagem para mostrar nessa viagem à Alemanha encantada

Carnavalesco: Paulo Barros

Intérprete: Bruno Ribas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Compositores: Julio Alves, Totonho, Dudu e Elson Ramires

Um raio rasgando o céu

Cruzou o Borel é trovoada

Na velocidade da luz o filho de Odin

Anuncia a Alemanha encantada

Na fantasia de um mundo imortal

Seres, magia do meu Carnaval

Pela floresta surge um olhar

Mistérios que bailam no ar

Tijuca querida, razão da minha vida

Balança o povo, embala a emoção

E mexe com meu coração

Vai brilhar em cada cinema o anjo, sonhar

Em prosa e poema, se eternizar

Feito a sinfonia, legado alemão

Deixado à civilização

No mundo da imaginação, era uma vez…

O conto de fadas, no Reino Encantado

A infância mais feliz quem fez?

Eu vi a criança em sua ilusão

Erguer um castelo, brinquedo na mão

A mente humana liberta

Desperta o grande inventor

Que move o tempo e faz

Da vida um motor a girar

Brasil e Alemanha “unidos”

Bandeiras, culturas, saber

Vai trovejar, um ano para não esquecer

Deus Thor me chamou vou nessa viagem

Que felicidade é festa meu bem

Metade do meu coração é Tijuca

A outra metade Tijuca também

Site: www.unidosdatijuca.com.br

Fundação: 31/12/1931