Unidos de Vila Isabel

Desfile: Segunda-feira, 11 de fevereiro às 02h25

Enredo: A Vila canta o Brasil, celeiro do mundo – “Água no feijão que chegou mais um”

Carnavalesco: Rosa Magalhães

Intérprete: Tinga

Compositores: Martinho da Vila, Arlindo Cruz, André Diniz, Tunico da Vila e Leonel

O galo cantou

Com os passarinhos no esplendor da manhã

Agradeço a Deus por ver o dia raiar

O sino da igrejinha vem anunciar

Preparo o café, pego a viola, parceira de fé

Caminho da roça, e semear o grão…

Saciar a fome com a plantação

É a lida…

Arar e cultivar o solo

Ver brotar o velho sonho

Alimentar o mundo, bem viver

A emoção vai florescer

Ô muié, o cumpadi chegou

Puxa o banco e vem prosear

Bota água no feijão já tem lenha no fogão

Faz um bolo de fubá

Pinga o suor na enxada

A terra é abençoada

Preciso investir, conhecer

Progredir, partilhar, proteger…

Cai a tarde, acendo a luz do lampião

A lua se ajeita, enfeita a procissão

De noite, vai ter cantoria

Está chegando o povo do samba

É a Vila, chão da poesia, celeiro de bamba

Festa no arraiá

É pra lá de bom

Ao som do fole, eu e você

A Vila vem plantar

Felicidade no amanhecer

Festa no arraiá,

É pra lá de bom

Ao som do fole, eu e você

A Vila vem colher

Felicidade no amanhecer

Site: www.gresunidosdevilaisabel.com.br

Fundação: 04/04/1946