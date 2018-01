Desfile: Sexta-feira, 08 de fevereiro, às 02h30

Enredo: Sangue da Terra, Videira da Vida, um brinde de amor em plena avenida

Carnavalesco: Cahê Rodrigues

Intérprete: Wander Pires

Compositores: Zeca do Cavaco, Ronaldinho Fq, Osvaldinho da Cuíca, Evaldo Rodrigues e Valter Camargo

Divino eu sou

sangue da terra, videira da vida

num brinde de amor transbordo em plena avenida

cantando um sonho novo

matriz, escola do povo

respeite o meu pavilhão

No antigo oriente

da água pro vinho eu me transformei

e conquistei por mares tantos continentes

Eu vi vencer a sedução

e a disputa do poder; testemunhei

Dormi um longo sono em porões, em barris

Enchi o cálice sagrado

em seu louvor

No colo do tempo, ao sopro do vento

sob o céu anil

por brancos e negros, sou abençoado

Sabor Brasil

Na tela do cinema

eu viajei com emoção

nos versos de um poema

no calor de uma paixão

A natureza só pede um pouco de reflexão

e na arca do futuro

lugar seguro me abrigarei

e hoje na folia vamos festejar

bebam com moderação

valeu Vai-Vai

Site: www.vaivai.com.br

Fundação: 01/01/1930