Vila Isabel é a campeã do carnaval do Rio de 2013

A campeã do desfile das escolas de samba carioca de 2013 é a Vila Isabel. A agremiação terminou o apuração com 299,7 pontos, acima da Beija-Flor, que teve 299,4, e ficou em segundo lugar.

Na terceira posição ficou a Unidos da Tijuca, com 299,2 pontos. Foram avaliados dez quesitos: harmonia, conjunto, mestre-sala e porta-bandeira, enredo, comissão de frente, alegoria e adereços, bateria, samba-enredo, fantasia e evolução, sendo que o último era o principal critério de desempate em caso de duas escolas terminarem com a mesma pontuação.

Com o tema enredo “A Vila canta o Brasil, celeiro do mundo – água no feijão que chegou mais um”, a agremiação buscou entreter os foliões com uma festa no estilo arraial, mostrando a vida dura das lavouras e a prosa e poesia das cantorias típicas.

A escola levou para a avenida 3.800 componentes e 7 carros alegóricos divididos em 33 alas. A rainha da bateria foi Sabrina Sato. O puxador do samba foi Tinga. A escola é sediada no bairro de Vila Isabel. Em 2012, a escola conquistou o terceiro lugar com o samba “Você Samba Lá… Que Eu Sambo Cá. O Canto Livre de Angola!”.

A vice-campeã, Beija-Flor, levou para a avenida o enredo “Amigo Fiel, do cavalo do amanhecer ao Mangalarga Marchador”.

Diferentemente da apuração das notas do Carnaval de São Paulo, que aconteceu no Anhembi a portas fechadas, as torcidas das escolas do Rio acompanham a apuração nas arquibancadas da Marquês de Sapucaí. Em São Paulo, devido a confusão ocorrida na apuração do carnaval de 2012, quando um integrante invadiu a área restrita e destruiu votos de escolas e gerou confusão generalizada, os torcedores não puderam acompanhar a apuração no local.

Segue a pontuação e o ranking final da apuração:

Vila Isabel – 299,7

beija-flor – 299,4

Unidos da Tijuca – 299,2

Salgueiro – 297,9

Grande Rio – 297,2

Portela – 296,6

Mangueira – 296,5

União da Ilha – 294,9

São Clemente – 293,5

Mocidade – 293,5