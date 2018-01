Nataly Costa – O Estado de S.Paulo

No camarote da Brahma, Zeca Pagodinho teve um acesso de estrelismo. Deixou formar uma fila de fãs, fotógrafos e jornalistas que queriam entrevistá-lo. Meia hora depois, passou direto sem falar com ninguém. Algumas fãs conseguiram burlar a segurança e entraram no camarim.