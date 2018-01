Visivelmente nervoso com as falhas do desfile da Leandro de Itaquera, o presidente da escola, seu Leandro, acabou passando mal na dispersão. Ele foi acudido por membros da agremiação antes de receber cuidados médicos em uma ambulância. O incidente, porém, não foi grave – logo após o atendimento, seu Leandro estava melhor.

(Com Leandro Calixto, do Jornal da Tarde)

