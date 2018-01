Dilma segue maratona de Carnaval no Rio

Após ter acompanhado o carnaval em Recife e Salvador, ontem e hoje, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, chegou ao sambódromo do Rio de janeiro faltando cinco minutos para as 22 horas, para a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Dilma revelou sua preferência pela Mangueira, escola que, no entanto, só desfilará na segunda-feira.

Quando questionada sobre qual cidade era mais animada no carnaval, Dilma foi diplomática. “Somos tão criativos que conseguimos ser bons nos três carnavais”, afirmou. Dilma disse ainda que considera o carnaval “uma libertação” para esquecer os problemas do dia a dia.

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que acompanhava a ministra, brincou que estava atuando como “segurança da Dilma”. A ministra disse que encerrará hoje, no sambódromo, a maratona carnavalesca e que vai descansar na segunda e na terça-feira. Ela pretende recarregar as energias para participar da convenção nacional do PT, de 18 a 20 de fevereiro, em Brasília. Na ocasião, Dilma deve ser oficializada como pré-candidata do partido à Presidência da República.

(Luciana Nunes Leal, de O Estado de S. Paulo)