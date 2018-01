Adriane Galisteu desfila grávida

Grávida de 15 semanas, a apresentadora Adriane Galisteu desfilará como rainha da bateria da Unidos da Tijuca vestida de melindrosa. A escola será a terceira a entrar na Marquês de Sapucaí na noite de hoje, durante os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Na fantasia, ela não dispensou o salto bem alto que normalmente usa nos desfiles, mas se poupou mais do que o normal, por conta do bebê.

“Este ano, não malhei tanto. Mas meu médico liberou o desfile e disse que mãe feliz é bebê feliz. Só tenho que cuidar mais, ver os batimentos cardíacos. Se você tem saúde pode fazer tudo”, disse Adriane, que está pronta para desfilar. Ela está acompanhada do namorado, Alexandre Iódice. A Unidos da Tijuca é a terceira escola a desfilar esta noite no sambódromo do Rio de Janeiro. O tema é curioso: “É segredo.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Roberta Pennafort, do Estado de S. Paulo, Rio)