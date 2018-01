Anhembi volta a ser palco do carnaval nesta sexta

O sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, volta a ser palco do carnaval 2010 na noite desta sexta-feira, 19, com os desfiles das escolas de samba campeãs. Até a noite de quinta-feira, 18, 8.581 já estavam vendidos para o evento.

Campeã do Grupo Especial, a Rosas de Ouro será a última das sete escolas a se apresentar, com entrada prevista para às 3h40 de sábado, 20. Passarão pelo sambódromo as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial e as duas que subiram do Grupo de Acesso.

A ordem dos desfiles foi alterada para evitar briga entre torcidas. Com isso, a Gaviões da Fiel vai ser a primeira a desfilar, com entrada prevista para as 22 horas; em seguida será a Unidos do Peruche (23h); Nenê da Vila Matilde (23h50); Mancha Verde (0h40), Vai-Vai (1h40); Mocidade Alegre (2h40); e Rosas de Ouro (3h40).

Segundo a Ingresso Fácil, os bilhetes podem ser adquiridos até as 17 horas nos postos oficiais: Anhembi, Estádio do Pacaembu, Estádio do Canindé, Estádio Anacleto Campanella, Ginásio do Ibirapuera, Parque São Jorge, Estádio Bruno José Daniel (Santo André), Ginásio de Esportes José Corrêa (Barueri) e loja Pitta Sports.

Abaixo, o preço dos ingressos:

Arquibancada: R$ 28 a R$ 55

Cadeira de pista: R$ 80 a R$ 190

Mesa de pista (4 lugares): R$ 495 a R$ 825

Camarote para 10 pessoas: R$ 4.790 a R$ 9.900

Camarote para 25 pessoas: R$ 11 mil a R$ 19.140

(Fabiana Marchezi, da Central de Notícias)