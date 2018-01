Astronauta sofre queimadura após desfile

O astronauta norte-americano Eric Scott, que fez um sobrevoo no início do desfile da Grande Rio, sofreu um acidente logo depois da apresentação. O foguete que ele portava estourou e ele e mais três auxiliares sofreram queimaduras. Os quatro foram atendidos no posto médico do setor 1.

O norte-americano foi levado pela equipe da Grande Rio para um hospital. Os três auxiliares foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e transferidos para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

(Clarissa Thomé, de O Estado de S. Paulo)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira como foi o desfile da Grande Rio



Acompanhe a cobertura completa na página do Carnaval