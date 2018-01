Band e Globo terão mudanças na cobertura

A grande disputa entre o elenco da transmissão do carnaval da Band este ano foi por uma vaga no time de Salvador. Tem gente – que foi ano passado e neste não vai – que ficou de bico. Já Adriane Galisteu, que vai desfilar, ficou, sem problemas, com a cobertura da folia no Rio pela Band.

Já para carnaval da Globo deste ano, sai o estúdio de vidro – aquela bolha que ficava no alto dos sambódromos com os narradores – e entra a Esquina do Samba. Nela ficarão os comentaristas e os narradores dos desfiles das escolas de samba do Rio e de São Paulo. Quem comanda a tal “esquina” é Chico Pinheiro, que deixa a narração da folia paulistana para ser o âncora do carnaval na Globo.

Seu posto de narrador foi passado para Cléber Machado, que fará a transmissão dos desfiles em São Paulo ao lado de Mariana Godoy. No Rio, Glenda Kozlowski e Luís Roberto narram tudo o que acontece na Sapucaí.

(O Estado de S. Paulo)