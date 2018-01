Os tradicionais blocos de embalo Bafo da Onça e Cacique de Ramos voltam a se enfrentar no desfile da Avenida Rio Branco. O “Bafo” andava meio devagar e revitalizou para voltar a enfrentar o Cacique.

Cacique de Ramos, tradicional bloco de carnaval da cidade do Rio de Janeiro situado no bairro de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, será tombado. Na foto, Bira, presidente do Cacique de Ramos.