Casal Nardoni chega ao Fórum para 3º dia de julgamento

(Reportagem de Solange Spigliatti)

Os veículos que fazem as escoltas de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá chegaram por volta das 8h35 desta quinta-feira, 25, ao Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo. Como vem acontecendo nos dois últimos dias, os veículos entraram pela lateral do prédio, na entrada da base da Polícia Militar.

A escolta de Ana Carolina foi a primeira a chegar, vinda da Penitenciária Feminina do Carandiru. Já os veículos que transportam Alexandre demoraram um pouco mais para chegar, pois enfrentaram um congestionamento de mais de três quilômetros na Marginal do Tietê. Nardoni passou mais uma noite no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.