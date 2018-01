A RedeTV! aposta no bom humor na transmissão da folia. As repórteres especiais do canal na cobertura do carnaval deste ano são Viviane Araújo (São Paulo e Rio) e Carla Perez (Salvador). Na terça-feira, o carro-chefe da cobertura da RedeTV!, o Baile Gay no Rio, terá Monique Evans, Léo Áquilla e Christian Pior, do “Pânico”, em seu tapete vermelho.

(O Estado de S. Paulo)