Começa venda de camarote do Centenário do Corinthians

Começa nesta segunda-feira a venda de ingressos para o camarote do Centenário do Corinthians, no Anhembi. O folião que quiser assistir aos desfiles do Grupo Especial, dias 12 e 13, e das escolas campeãs, no dia 19, ao lado de jogadores que fizeram história no time terá de desembolsar R$ 1 mil por noite.

O espaço tem capacidade para 500 pessoas, mas serão vendidos ao público 350 bilhetes por noite. De acordo com o responsável operacional do camarote, Dennis Hartmann, o lugar será decorado com imagens dos jogadores e cenas importantes do clube. “Será como um memorial do Corinthians”, explica.

Nos intervalos entre uma escola de samba e outra, uma banda tocará marchinhas de carnaval. O ingresso dá direito a bebida, jantar, coquetel e café da manhã. A venda será apenas na Churrascaria Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 327, em Santana, das 10h às 20h.

Embora o camarote não confirme, a reportagem apurou que no desfile de sexta-feira estará presente o time reserva do atual elenco no camarote. No sábado, dia em que a Gaviões da Fiel desfila, será a vez do time titular. Ronaldo ainda não está confirmado.

Promoção

O Jornal da Tarde levará 15 leitores para o camarote do Timão. Para concorrer, basta responder a pergunta: ‘Por que eu mereço ir?’. Consulte o regulamento e saiba como participar.

(Jornal da Tarde)