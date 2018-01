Daniela Mercury inova e leva orquestra para o trio

A terceira noite da folia baiana teve Gilberto Gil cantando com Bell Marques (Chiclete com Banana) em cima do trio e Ivete Sangalo homenageando os cavalos, mas quem roubou a cena foi a cantora Daniela Mercury, que comandando seu trio independente (sem cordas) levou 28 integrantes da Orkestra Rumpilezz para cima do trio, em desfile pelo Circuito Dodô (Barra-Ondina).

“Este é meu presente para a cidade”, disse. Na metade do caminho, porém, o trio quebrou – e Daniela comandou a multidão que seguia o caminhão sem microfone, apenas regendo os foliões.

Daniela Mercury durante o Circuito Barra-Ondina do Carnaval de Salvador

Orquestra acompanha apresentação de Daniela Mercury (fotos: Mister Shadows/Pago)