Dos 100 mil ingressos do Anhembi, ainda restam 65 mil

Vários setores do Anhembi já estão com ingressos esgotados para os desfiles do carnaval paulistano deste ano. Veja a lista a seguir:

Sexta-feira:

– Cadeira de pista H;

– Mesa de pista E e F;

– Arquibancada F.

No sábado:

– Arquibancada C, D, E, F e H;

– Cadeira de pista B, D e H;

– Mesa de pista E, F e H.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também não existem mais entradas disponíveis para o setor A.

Até a quinta-feira, 4, de aproximadamente 100 mil ingressos disponíveis, foram vendidos 35.774. Destes, 12.400 para o desfile de sexta, 20.818 para sábado, 1.062 para o das Campeãs e 1.494 para o Grupo de Acesso, no domingo, 20.

A Ingresso Fácil, empresa que está cuidando das vendas dos ingressos, espera um aumento na procura pelos bilhetes durante a próxima semana, que antecede os desfiles.

Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias do Anhembi, pela internet , pelos telefones (11) 4003-2245 ou (11) 3369-1050, das 8h30 às 19h30 ou por outros oito pontos de vendas espalhados pela Grande SP:

– Estádio do Pacaembu

– Estádio do Canindé

– Estádio Anacleto Campanella (São Caetano)

– Ginásio do Ibirapuera

– Parque São Jorge

– Estádio Bruno José Daniel (Santo André)

– Ginásio de Esportes José Corrêa (Barueri)

– Loja Pitta Sports

Tabela de Preços

Arquibancada: R$ 45 a R$ 145

Cadeira de pista: R$ 155 a R$ 375

Mesa de pista (4 lugares): R$ 770 a R$ 1.760

Camarote para 10 pessoas: R$ 9.600 a R$ 19.200

Camarote para 25 pessoas: R$ 22.000 a R$ 38.280