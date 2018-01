Elza Soares desfila pela Mocidade Independente. A cantora é a madrinha de bateria mais velha do Carnaval 2010. Em pé, sobre um pequeno carrinho de rodas desenvolvido especialmente para ela, a cantora balançou e cantou numa vibrante superação da limitação física. “Viria nem que fosse desmaiada”, dizia ela, que não desfilava na Mocidade desde 1975, antes do início do desfile.

