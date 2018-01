Estrelas da música eletrônica confirmam presença na folia

O DJ holandês Armin van Buuren e o francês David Guetta também estarão por aqui neste carnaval. As estrelas da música eletrônica ficarão entre Maresias, onde tocam no Sirena, e Salvador, onde puxam o trio da Skol.

Guetta está vivendo entre Paris, EUA e Londres para gravar disco que sai no verão gringo. “Estou experimentando misturas com R&B e fiz uma música maravilhosa com vocal feminino. O carnaval será o único break que tenho como DJ até o fim da gravação”, empolga-se. “E acho que esta é uma época incrível para tocar porque, historicamente, as pessoas festejam mais em tempos de crise.”

Para Van Buuren, a crise não afetou o mercado de e-music: “Meu selo, Armada Music, está forte.” Então, para onde vai a música eletrônica? “A tendência é haver mais performances ao vivo, em que músicos usam laptop, midi controller e ableton, para tocar mais o que produzem do que o que é produzido pelos outros”, diz ele, que quer hypar na avenida os remixes de seu álbum Image, que chega às lojas na próxima semana.

(O Estado de S. Paulo)