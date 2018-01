Às 21 horas, a União da Ilha deu início aos desfiles do Grupo Especial do Rio. Fora da elite carioca desde 2001, a escola da Ilha do Governador, fundada em 1953, retorna apostando na literatura para conquistar uma classificação de destaque entre as grandes.

O samba-enredo “Dom Quixote de La Mancha, o Cavaleiro dos Sonhos Impossíveis”, leva à Sapucaí a história do famoso personagem de Miguel de Cervantes.

