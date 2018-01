A Imperador do Ipiranga deu início, às 23h24, aos desfiles do Grupo Especial do carnaval paulistano. Vice-campeã do Grupo de Acesso em 2009, a escola entrou na avenida com 3 mil integrantes, contando a história da medicina. Com um gigante carro abre-alas, de 96 metros de comprimento, a escola esbanja luxo.

Veja como foi o desfile da Imperador e confira galeria de fotos

Acompanhe a cobertura completa na página do Carnaval 2010