Ingressos para o carnaval de Salvador são trocados por água para o Haiti

Começou, na tarde desta segunda-feira, a distribuição de ingressos para as arquibancadas populares para os desfiles do carnaval de Salvador. São 3.500 lugares por dia (2.800 no Circuito Campo Grande e 700 no Barra-Ondina) e a prefeitura disponibiliza cada entrada em troca de um litro de água mineral, para ser enviado às vítimas do terremoto no Haiti.

Uma pessoa pode retirar até dois ingressos – a checagem é feita pelo número de RG – e há oito postos de troca espalhados pela cidade. O processo só não é válido para os desfiles de quinta-feira, quando a ocupação das arquibancadas será feita por ordem de chegada.

(Tiago Décimo, de O Estado de S. Paulo)