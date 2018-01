A cantora Ivete Sangalo se apresenta na passarela do Camarote do Reino, no Circuito Dôdo. Mais uma vez, Ivete brilha no carnaval de Salvador.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.